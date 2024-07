Um golo de Banza deu ao Sporting de Braga uma vitória sobre os suíços do Stade Lausanne-Ouchy, por 1-0, em jogo particular de futebol realizado à porta fechada, no Estádio Camille Fournier, em França.

No segundo jogo particular da pré-temporada, depois do triunfo sobre o Sion (3-1), no domingo, ambos realizados no decurso do estágio que os minhotos realizam em França, a equipa orientada por Daniel Sousa começou o jogo com o seguinte "onze": Hornicek, Joe Mendes, Serdar, Rodrigo Beirão, Wdowik, Vítor Carvalho, André Horta, João Marques, Lacximicant, Gabri Martínez e Banza.



Ainda hoje, esta sexta-feira à tarde, o Sporting de Braga volta a jogar, agora à porta aberta, diante dos também helvéticos do Lausanne-Sport, partida que encerra a semana de estágio em Évian-Les-Bains.