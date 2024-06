Sereno e investidor definem época do AVS

“Vamos reunir com o investidor e ver qual será o projeto futuro, tanto a nível financeiro como desportivo. Só depois iremos começar a trabalhar na nova época. Esperamos ainda esta semana conseguir reunir e tratar de tudo”, disse Henrique Sereno.



O dirigente, que falava à margem da homenagem prestada pelo município de Santo Tirso ao AVS, adiantou melhorias nas infraestruturas, com a colocação de “uma nova cobertura”, obras nas casas de banho e camarotes, “para que a Liga viabilize a utilização das instalações” na I Liga.



“Isso é para já, porque o que queremos mesmo é ter um estádio com boas condições, para que, no futuro, daqui a seis ou sete anos, possamos ir até um lugar europeu”, precisou.



Relativamente à relação com os adeptos avenses, Sereno disse acreditar que o AVS “despertou o monstro adormecido” com a subida ao principal escalão, uma espécie de “conto de fadas”.



“Acho que, daqui para frente, vamos dignificar muito a vila, que acordou. É a maior vila do futebol português, em que os adeptos adoram futebol”, sublinhou, reconhecido à distinção da autarquia, a quem agradeceu “a proximidade”.



Para Sereno, “o dinheiro não faz tudo e a proximidade das pessoas ajuda muito”, num agradecimento público à junta de freguesia das Aves e, também, ao município de Santo Tirso, na pessoa do presidente.



Alberto Costa falou de “um momento de justa homenagem àqueles que dentro e fora de campo conseguiram levar a bom porto este projeto”, que definiu como “um projeto vencedor e credível”, a quem prometeu continuar a apoiar.