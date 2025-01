Sporting tenta fugir no comando da I Liga

Os encarnados, segundos classificados a três pontos dos "leões", visitam o Casa Pia, sexto posicionado e em forma, enquanto os "dragões", terceiros a quatro do líder, recebem o Santa Clara, quinto.Com Rui Silva a retornar à baliza (não atuou na 'Champions' por não estar inscrito) e alguns lesionados a regressarem, como é caso de Daniel Bragança, que jogou minutos na Alemanha, a preocupação da equipa leonina centra-se sobretudo nas limitações físicas da sua maior estrela, o avançado Viktor Gyokeres.Mesmo assim, marcou em Leipzig e já antes em Vila do Conde, no triunfo por 3-0 sobre o Rio Ave.As duas equipas encontram-se pela terceira vez esta época (20h30), depois do 6-1 imposto pelo Sporting na Choupana, na primeira volta, e o 3-1 na Taça da Liga, em Alvalade.Também os encarnados estão passar uma fase problemática com a sua maior figura, o extremo argentino Di Maria, que falhou a última jornada frente ao Famalicão (4-0) e começou a partida com os catalães no banco, devido a problemas físicos.Na primeira volta, o Benfica bateu o rival lisboeta por 3-0.





FC Porto no "fio da navalha"



Também às 18h00, mas no domingo, é a vez do FC Porto entrar em campo no primeiro jogo para a I Liga após o despedimento de Vitor Bruno, que não resistiu a três derrotas seguidas (duas para o campeonato e outra na Taça da Liga), com José Tavares a ter a tarefa de dirigir interinamente a equipa.



O jogo não promete ser fácil, ainda mais se Sporting e Benfica vencerem os seus jogos no dia anterior, já que, frente ao Santa Clara, Nico e Samu, o melhor marcador da equipa com 13 golos, a serem baixas certas devido a castigo.



Enquanto não for confirmado o sucesso de Vitor Bruno, Tavares terá a obrigação de ir mantendo o FC Porto com esperanças reais de ainda chegar a o título e isso será já com o Santa Clara, quinto classificado, mas formação que tem perdido algum fulgor nas últimas rondas.



No primeiro duelo nos Açores, o FC Porto venceu por 2-0.





Outros jogos



Nesta jornada, destaque ainda para o Sporting de Braga, quarto classificado, que recebe domingo o Boavista, a equipa "lanterna-vermelha" da I Liga.



A ronda arranca esta sexta-feira com o Arouca-Moreirense e só termina segunda-feira com o AFS-Gil Vicente.



Programa da 19.ª jornada:



- Sexta-feira, 24 jan:



Arouca – Moreirense, 20h15



- Sábado, 25 jan:



Famalicão - Estrela da Amadora, 15h30



Farense - Rio Ave, 15h30



Casa Pia – Benfica, 18h00



Sporting – Nacional, 20h30



- Domingo, 26 jan:



Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 15h30



FC Porto - Santa Clara, 18h00



Sporting de Braga – Boavista, 20h30



- Segunda-feira, 27 jan:



AFS - Gil Vicente, 20h15