Taça da Liga. Braga inicia defesa do troféu

O novo modelo competitivo para 18.ª edição deixou a prova reduzida aos seis primeiros classificados da I Liga e aos dois primeiros da II Liga de 2023/24, afastando à partida as restantes equipas dos dois campeonatos profissionais, entre os quais o Estoril Praia, finalista vencido na última época.



Contudo, à exceção do Vitória de Setúbal, primeiro vencedor da Taça da Liga e agora a jogar os campeonatos distritais, todos os restantes cinco campeões da mais recente prova de clubes em Portugal estão presentes nos quartos de final da prova, que terá o seu epílogo na "final four" em Leiria, de 7 a 11 de janeiro.



Depois de vencer a sua terceira Taça da Liga, o Sporting de Braga vai começar a defender o título em casa, frente ao rival Vitória de Guimarães, naquele que é o jogo de maior cartaz dos quartos de final, marcado para quinta-feira às 18h45.



Os dois maiores clubes do Minho já se encontraram duas vezes na Taça da Liga, há mais de uma década, com uma vitória do Sporting de Braga e um empate, mas, esta temporada, o Vitória de Guimarães já foi vencer a casa dos bracarenses, por 2-0, para a I Liga.



Benfica-Santa Clara



O vencedor deste encontro vai encontrar nas meias-finais o Benfica, recordista de títulos, com sete, ou o Santa Clara, apurado por ter sido campeão da II Liga, que se defrontam na Luz na quarta-feira, com os encarnados em busca de um troféu que lhes foge desde 2015/16.



As duas equipas encarnados apenas se encontraram uma vez na Taça da Liga, em 2011/12, com uma vitória do Benfica no seu estádio, onde as ‘águias’ já golearam esta temporada, por 4-1, na estreia de Bruno Lage como treinador.



Sporting-Nacional



Líder da I Liga, com nove vitórias em outros tantos jogos, o Sporting recebe o Nacional, outra das equipas apurados via II Liga da última época, no primeiro encontro desta edição da Taça da Liga, marcado para esta terça-feira.



As duas equipas nunca se enfrentaram na Taça da Liga, sendo que os madeirenses apenas venceram uma vez em Alvalade, há 20 temporadas atrás, com os "leões", quatro vezes vencedores da prova, a somarem seis vitórias consecutivas em casa.



FC Porto-Moreirense



No último encontro dos quartos de final vão estar frente a frente dois clubes que conquistaram a prova uma vez, com o FC Porto, campeão em 2022/23, e o Moreirense, que surpreendeu com a conquista de 2016/17, com o vencedor a defrontar o Sporting ou o Nacional.



Na única vez que as duas equipas se encontraram na prova, o Moreirense derrotou em casa o FC Porto, por 1-0, na temporada 2016/17, embora os minhotos tenham saído sempre derrotados nas visitas ao terreno dos "dragões".