Tondela chega à liderança da II Liga

Apesar de se terem adiantado no marcador aos 32 minutos, por Gerson Sousa, as ‘águias’ permitiram a reviravolta dos beirões entre os 56 e 59 minutos, período em que Pedro Maranhão e Bebeto marcaram e os anfitriões também ficaram reduzidos a 10 jogadores devido à expulsão de Francisco Domingues.



Com mais posse de bola na primeira parte, os benfiquistas, que não perdiam há seis jornadas - cinco vitórias e um empate - ameaçaram marcar aos oito minutos, momento em que Gustavo Varela, na recarga a um primeiro remate de João Rego, foi ineficaz na concretização.



O conjunto beirão, que na primeira parte teve o mesmo número de remates à baliza [cinco] e cantos [quatro] que o adversário, responderam por intermédio de Costinha, aos 18 minutos, num lance em que só não teve sucesso porque o defesa Joshua Wynder travou o remate.



Mais eficaz, o Benfica B chegou ao 1-0, aos 32 minutos, na sequência de uma boa combinação entre João Rego, que cruzou para Gerson Sousa, avançado que surgiu no flanco esquerdo a rematar para o golo dos comandados de Nélson Veríssimo.



Em desvantagem no marcador, o Tondela foi em busca da igualdade. No segundo tempo, os beirões entraram determinados e foram recompensados, aos 56 minutos, quando Pedro Maranhão aproveita uma falha da defesa contrária para disparar para o 1-1.



O golo desconcentrou os benfiquistas que, aos 57 minutos, ficaram a jogar em inferioridade numérica depois de Francisco Domingues ser expulso. De livre direto, o atacante Bebeto cobrou a falta de forma irrepreensível, fazendo o 2-1 para o Tondela.



Até ao final do jogo, os 'forasteiros' geriram a vantagem e, já em período de compensação (90+5), estabeleceram o resultado final em 3-1 com o golo apontado por André Ceitil, que tinha entrado instantes antes, após assistência de Nuno Cunha.



Com a conquista dos três pontos no Seixal, o Tondela soma agora 19 pontos e ocupa a primeira posição da prova com mais um ponto do que o Penafiel e três do que o Benfica B, que é terceiro classificado e tem um jogo em atraso.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Tondela, 1-3.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Gerson Sousa, 32 minutos.



1-1, Pedro Maranhão, 56.



1-2, Bebeto, 59.



1-3, André Ceitil, 90+5.



Equipas:



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer (Ivan Lima, 80), Gustavo Marques, Joshua Wynder, Francisco Domingues, Nuno Félix (José Melro, 71), Hugo Félix (Leandro Santos, 63), João Rego (Rafael Luís, 80), Diogo Prioste, Gustavo Varela (Luan Farias, 71) e Gerson Sousa.



(Suplentes: Pedro Souza, Leandro Santos, João Fonseca, Rafael Luís, João Veloso, José Melro, Ivan Lima e Luan Farias).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Tondela: Bernardo Fontes, Tiago Manso (André Ceitil, 90), Bebeto, João Afonso, Ricardo Alves, Talocha (Rodrigo Ramos, 61), Costinha (Nuno Cunha, 74), Hélder Tavares (Nor Maviram, 61), Cícero Alves, Miro e Pedro Maranhão (Moudjatovic, 90).



(Suplentes: Gabriel Souza, Jordi Pola, Nor Maviram, André Ceitil, Nuno Cunha, António Xavier, Rodrigo Ramos, Rodrigo Cascavel e Moudjatovic).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Maranhão (10), Hélder Tavares (20), Francisco Domingues (57 e 57), Ricardo Alves (62), Miro (78) e Tiago Manso (79). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Francisco Domingues (57).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.