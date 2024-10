Torreense trava Alverca

Numa partida disputada no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, valeu o golo de Vando Félix, aos 23 minutos, num desfecho que permite ao Torreense quebrar um ciclo de quatro derrotas seguidas, uma das quais na Taça de Portugal, e subir provisoriamente ao sétimo posto do campeonato, com 12 pontos.



Já o conjunto de Vasco Botelho da Costa, que estava há seis jogos sem conhecer o sabor da derrota – dois dos quais referentes à Taça de Portugal –, permanece na 14.ª posição, com nove pontos conquistados em igual número de jornadas.



O Alverca entrou mais dominador e nos primeiros 10 minutos dispôs de duas boas oportunidades. Primeiro por Eduardo Ageu, que surgiu isolado na cara de Lucas Paes, guarda-redes que impediu o golo nesse lance e que voltaria a estar em destaque ao travar, pouco depois, um remate perigoso de Brenner Lucas.



A formação comandada por Tiago Fernandes rematou pela primeira vez aos 21 minutos e, volvidos dois minutos, chegou mesmo ao golo: Vando Félix finalizou com sucesso uma jogada em que Juan Balanta lançou Dani Bolt à direita do ataque e este assistiu o jovem avançado que chegou proveniente do Sporting no último defeso.



Aos 54 minutos, Thauan Lara ficou perto de empatar, o que não aconteceu devido a um corte da defesa ‘azul grená’, e, já aos 72, foi Lucas Paes a segurar a vantagem dos visitados, num momento em que o Alverca já colocava mais jogadores em zona de ataque.



Assim foi até aos instantes finais, com o Torreense a saber sofrer e a ficar até próximo de ampliar a diferença, algo que não se veio a verificar.







Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Alverca, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Vando Félix, 23 minutos.







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Né Lopes, N’Tamon Elie (Brian Agbor, 73), Stopira, Dani Bolt, Juan Balanta, David Costa, Léo Silva, Javi Vazquez, Manuel Pozo (Mathys Jean-Marie, 90+1) e Vando Félix (André Simões, 85).



(Suplentes: Leandro Matheus, Tobias Thomsen, Vasco Sousa, Talles Wander, André Simões, Brian Agbor, Vasco Oliveira, Mathys Jean-Marie e Luccas Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Alverca: João Bravim, Alysson, Fernando Varela (Diogo Martins, 64), Paulo Eduardo, Miguel Pires, Eduardo Ageu, Andrezinho (João Lima, 82), Ricardo Dias (Pedro Bicalho, 63), Thauan Lara, Brenner Lucas (Éber Bessa, 73) e Anthony Carter.



(Suplentes: Pedro Silva, Sema Velazquez, Éber Bessa, Harramiz, David Bruno, Pedro Bicalho, Nkanyiso Shinga, Diogo Martins e João Lima).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vando Félix (12), Alysson (20), Javi Vazquez (63), Éber Bessa (75), Lucas Paes (81) e Anthony Carter (83).



Assistência: 861 espetadores.