U. Leiria vence em Portimão

O médio argentino Lucho Vega abriu o ativo, aos 16 minutos, e, já nos descontos, Bura (90+4) e Crystopher (90+6) 'selaram' o resultado final, castigando a fraca prestação dos algarvios, há mais de sete meses sem vencer oficialmente em casa.



Os dois treinadores operaram ambos quatro mudanças, procurando retificar as exibições da primeira jornada, mas a União da Leiria, com um esquema muito maleável, mostrou-se mais sólida no primeiro tempo, marcando e desperdiçando as melhores ocasiões.



A formação de Filipe Cândido abriu o marcador na sequência de um canto, aos 16 minutos, com o médio argentino Lucho Vega a surgir sem marcação ao segundo poste, após um primeiro desvio, para rematar com sucesso.



Os forasteiros só não elevaram a contagem pouco depois, após erro de Vinicius Silvestre, porque Filipe Relvas cortou o remate de Jair da Silva na ‘hora h’, e D’avilla também ameaçou o 2-0 (40), contra um 'disparo' perigoso de Lucas Ventura para os algarvios (45+3).



Após o intervalo, o perigo manteve-se favorável aos leirienses - Juan Muñoz cabeceou à barra, após livre, aos 50 minutos –, o que obrigou Sérgio Vieira a mudar, abdicando do terceiro central para aumentar o contingente ofensivo.



As alterações não mudaram o panorama, com a União de Leiria a dominar a partida até final e a aumentar a diferença nos descontos, primeiro por Bura, na sequência de canto (90+4), e depois por Crystopher, num remate em jeito de fora da área (90+6).



Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão.



Portimonense – União de Leiria, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Lucho Vega, 16 minutos.



0-2, Bura, 90+4.



0-3, Crystopher, 90+6.



Equipas:



- Portimonense: Vinicius Silvestre, Feliciano, Francisco Varela, Filipe Relvas, Paulo Vítor, Cláudio (Paulo Estrela, 22), Lucas Ventura, Seck (Tony, 46), Rui Gomes (Guga, 65), Sylvester Jasper (Ruan, 46) e Reymundo (Elijah Benedict, 70).



(Suplentes: Nakamura, Davis, Kelechi John, Paulo Estrela, Tony, Guga, Ruan, Diaby e Elijah Benedict).



Treinador: Sérgio Vieira.



- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla, Bura, Victor Rofino, Kaká (Tiago Ferreira, 70), Djé D’avilla, Arsénio (Crystopher, 70), Lucho Vega (Ryan Guilherme, 63), Jair da Silva, Marc Baró (João Resende, 85) e Juan Muñoz (Jordan van der Gaag, 70).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Ryan Guilherme, Jordan van der Gaag, Zé Vítor, Crystopher, Tiago Ferreira, Diogo Amado, João Resende e Martim Ribeiro).



Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Marc Baró (51) e Tiago Ferreira (90+1).



Assistência: 1.634 espetadores.