União de Leiria e Marítimo empatam

Euller Silva, de grande penalidade, abriu o marcador, aos 22 minutos, com os unionistas a reporem a igualdade aos 58, por Daniel dos Anjos, instantes antes de Crystopher desperdiçar a grande penalidade que poderia ter ditado a reviravolta no marcador.



Com este desfecho, a União de Leiria sobe ao quinto lugar, com nove pontos, e soma a quinta jornada consecutiva a pontuar. Já o Marítimo subiu ao 13.º posto, com seis pontos, e volta a pontuar depois de duas derrotas consecutivas no campeonato. Três, se acrescentada a queda na Taça de Portugal.



Num arranque de jogo bastante animado, nota de destaque para o remate muito perigoso de Patrick Fernandes e para a expulsão de Rodri, entretanto revertida com recurso ao vídeoárbitro, após uma entrada fora de tempo.



Contudo, o primeiro golo não tardou a chegar: aos 22 minutos, Euller Silva apontou com sucesso uma grande penalidade a castigar uma rasteira de Sylla sobre Pedro Empis, num lance que mereceu também a intervenção do var.



Ryan Guilherme, aos 42, atirou à barra – valeu uma excelente intervenção de Gonçalo Tabuaço –, mas, aos 58, o guarda-redes maritimista não teve qualquer hipótese, após uma bela jogada individual de Daniel dos Anjos, à esquerda do ataque leiriense.



Numa tarde de inspiração, Gonçalo Tabuaço voltaria ainda a estar em evidência, ao defender o penálti de Crystopher, aos 68, vendo depois a recarga embater na barra, naquele que foi o último lance de maior perigo do encontro.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



União de Leiria – Marítimo, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Euller Silva, 22 minutos (grande penalidade).



1-1, Daniel dos Anjos, 58.



Equipas:



- União de Leiria: Pawel Kieszek, Marc Baró, Victor Rofino, Bura, Habib Sylla, Ryan Guilherme, Dje D’Avilla, Crystopher (Arsénio, 84), Jair da Silva (Juan Muñoz, 57), Alisson Santos (João Resende, 84) e Daniel Dos Anjos (Matheus Alessandro, 78).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Marco Baixinho, Arsénio, Juan Muñoz, Kaká, Tiago Ferreira, Diogo Amado, João Resende e Matheus Alessandro).



Treinador: Filipe Cândido.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Romain Correia, Rodrigo Borges, Pedro Empis, Rodri (Danilovic, 46), Noah Madsen, Fransérgio (Francisco Aguiar, 86), Euller Silva (Francisco França, 65), Carlos Daniel (Cristian Ponde, 65) e Patrick Fernandes (Martim Tavares, 73).



(Suplentes: Samu, Pedrinho, Cristian Ponde, Francisco Aguiar, Danilovic, João Tavares, Fábio China, Francisco França e Martim Tavares).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: Gonçalo Neves (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodri (11), Noah Madsen (45+1), Euller Silva (45+10), Victor Rofino (53), Danilovic (69), Rodrigo Borges (82) e Igor Julião (90+4).



Assistência: 1.263 espetadores.