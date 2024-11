V. Guimarães segue para os `oitavos` da Taça

A formação minhota, sexta classificada da I Liga, adiantou-se no marcador aos 43 minutos, por Óscar Rivas, e fechou as contas aos 84, por Kaio César, depois de um lance em que o árbitro Miguel Fonseca assinalou penálti a favor do conjunto leiriense, 14.º da II Liga, aos 78, mas reverteu a decisão aos 83, num encontro sem videoárbitro.



Embora lenta na hora de construir, a equipa vimaranense foi a única com sentido de baliza nos primeiros 45 minutos, frente a uma União de Leiria que tentou quase sempre os lançamentos em profundidade da linha defensiva para os elementos mais adiantados, sem qualquer mossa na ‘retaguarda’ minhota.



Eficaz na hora de recuperar a bola, mas desinspirado nos momentos de definir os ataques, o conjunto treinado por Rui Borges criou perigo a espaços, em remates do ‘irreverente’ Kaio César, aos minutos 17 e 27, antes de chegar à vantagem num livre ‘estudado’ que o defesa central espanhol Rivas finalizou, com um cabeceamento ao segundo poste.



O Vitória ‘afinou’ as combinações ofensivas após o intervalo e instalou-se junto à área leiriense nos primeiros 15 minutos da etapa complementar, tendo ameaçado o segundo golo aos minutos 56 e 58, em lances nos quais Chucho Ramírez viu as possíveis ‘emendas’ travadas por adversários.



O jogo ‘abrandou’ a partir dos 60 minutos, com a equipa do Lis a manter a bola por mais tempo e a tentar o ataque organizado, mas sem incomodar o guarda-redes Charles até ao lance mais polémico do desafio, ao minuto 78.



O árbitro Miguel Fonseca assinalou grande penalidade a favor dos leirienses na sequência de um lance entre Borevkovic e Victor Rofino, em que o defesa central vitoriano só acertou na bola, razão que motivou o árbitro assistente David Soares a dialogar com o árbitro principal para a reversão da decisão inicial, num encontro sem videoárbitro.



Após cinco minutos de paragem, os vimaranenses subiram no terreno e marcaram prontamente num lance de insistência atacante, concluído por Kaio César num desvio de ‘carrinho’ para o fundo das redes, que colocou o Vitória na rota do Varzim ou do Elvas, possíveis adversários nos ‘oitavos’.







Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Vitória de Guimarães – União de Leiria, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Óscar Rivas, 43 minutos.



2-0, Kaio César, 84.







Equipas:



- Vitória de Guimarães: Charles, Bruno Gaspar (Alberto, 66), Borevkovic, Óscar Rivas, João Miguel Mendes, Tomás Händel, Zé Carlos (Manu Silva, 86), Samu (João Mendes, 66), Kaio César, Nuno Santos (José Bica, 86) e Chucho Ramírez (Nélson Oliveira, 66).



(Suplentes: Bruno Varela, Miguel Maga, Alberto, Tomás Ribeiro, Manu Silva, João Mendes, Telmo Arcanjo, José Bica e Nélson Oliveira).



Treinador: Rui Borges.



- União de Leiria: Fábio Ferreira, Habib Sylla, Marco Baixinho (Victor Rofino, 68), Tiago Ferreira (Bura, 86), Marc Baró, Diogo Amado, Djé Tah D’Avilla, João Resende (Jair da Silva, 61), Chrystopher Ribeiro (Sarpreet Singh, 61), Juan Muñoz e Daniel dos Anjos (Alisson Santos, 86).



(Suplentes: Kieszek, David Monteiro, Victor Rofino, Bura, Kaká, Sarpreet Singh, Alisson Santos, Jair da Silva e Herculano Nabian).



Treinador: Silas.







Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Borevkovic (78), Kaio César (85) e Jair da Silva (85).



Assistência: cerca de 8.000 espetadores.