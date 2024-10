Vitória do Guimarães vence em Paços (3-1) e continua na Taça de Portugal

A formação minhota entrou no jogo praticamente a vencer, graças ao tento madrugador de Bruno Gaspar, aos três minutos, num remate ao ângulo efetuado já na área pacense, após combinação com Samu.



Logo a seguir, Nuno Santos aproveita um erro de Ferigra e acerta no poste da baliza hoje defendida por Jeimes.



O Paços galvanizou-se com este desperdício e começou a acercar-se da baliza dos minhotos, logrando empatar aos 44 minutos, por Rui Fonte, a emendar um cruzamento de Pavlic, que testara antes os reflexos de Charles, como já tinha também acontecido em remate de Anilson.



O jogo estava equilibrado e tinha qualidade, mas nova entrada forte devolveu a vantagem ao Vitória, aos 50 minutos, num livre lateral de Samu, com ligeiro desvio de Antunes, ao primeiro poste.



Em desvantagem, o Paços voltou a reagir bem e ameaçou o empate em dois momentos: Lumungo cabeceou ao poste, aos 61, dois minutos antes de Charles negar o golo a Costinha, que lhe apareceu isolado.



Foi o canto do cisne dos pacenses, sem as mesmas ‘armas’ do Vitória de Rui Borges, que lançou já perto do fim João Mendes, autor do golo que confirmou o triunfo do Vitória já nos descontos, aos 90+2.











Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Vitória de Guimarães, 1-3.







Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Bruno Gaspar, 03 minutos.



1-1, Rui Fonte, 44.



1-2, Samu, 50.



1-3, João Mendes, 90+2.











Equipas:



- Paços de Ferreira: Jeimes, Anilson, Diegão, Ferigra, Antunes, Marcos Paulo, Pavlic (Welton Jr., 58), João Caiado, Costinha (Uilton, 80), Rui Fonte e Lumungo (Emerson Pata, 75).



(Suplentes: Zé Pedro, Ícaro, Gonçalo Cardoso. Rui Pedro, Mutaro Baldé, Welton Jr., Uilton, Emerson Pata e Joffrey).



Treinador: Ricardo Silva.







- Vitória de Guimarães: Charles, Bruno Gaspar (Alberto Baio, 82), Borevkovic, Mikel Villanueva, João Mendes, Tomás Handel, Tiago Silva (Manu Silva, 90+1), Samu (João Mendes, 82), Kaio César, Nélson Oliveira (Chuchu Ramírez, 68) e Nuno Santos (Telmo Arcanjo, 68).



(Suplentes: Bruno Varela, Alberto Baio, Tomás Ribeiro, Manu Silva, Zé Carlos, João Mendes, Telmo Arcanjo, José Bica e Chuchu Ramírez).



Treinador: Rui Borges.







Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nélson Oliveira (33), Marcos Paulo (33), Borevkovic (44), Tomás Handel (54), Diegão (80) e Welton Jr. (85).



Assistência: 3.030 espetadores.