LE. FC Porto procura primeira vitória com o Hoffenheim

Depois da derrota em casa do Bodo/Glimt (3-2) e do empate na receção ao Manchester United (3-3), os "dragões" tentam somar o primeiro triunfo, defrontando, pela primeira vez na história, o Hoffenheim, que empatou com o Midtjylland (1-1) e venceu o Dínamo Kiev (2-0).Os "dragões", segundos da I Liga portuguesa, chegam a este encontro depois de terem eliminado da Taça de Portugal o Sintrense (3-0), enquanto o Hoffenheim venceu o Bochum (3-1), deixando a zona de despromoção na Liga alemã.





Procuramos equilibrar a equipa e ser consistentes a atacar. O Hoffenheim é uma equipa muito vertical, faz das transições o seu momento preferencial. Queremos tirar a bola a uma equipa que não se sente confortável a correr atrás dela. Depois, temos de procurar fazer o que temos feito ultimamente. Temos de focar-nos no nosso jogo, na nossa equipa e ser equilibrados". O treinador dos portitas Vítor Bruno, em conferência de imprensa, apesar do momento menos positivo na prova, procurou afastar a pressão e lançou o repto para vencer o Hoffenheim: pressionar, atacar... mas de forma equilibrada" "".





O técnico português deverá contar com o mesmo 11 do último empate na competição - diante do Man United -, ainda que, com três pontos de interrogação: Tiago Djaló e Martim Fernandes exibiram-se a um nível elevado contra o Sintrense, enquanto Iván Jaime parece ter regressado à melhor versão. Dores de cabeça que ficam ainda maiores quando há jogadores do nível de Fábio Vieira no banco.





Do lado alemão, Kramaric é a grande figura - está a realizar a 10.ª temporada no Hoffenheim e continua com uma veia goleadora interessante -, mas o tópico de maior interesse na conferência de Pellegrino Matarrazo foi o conhecimento profundo do norte americano da equipa portista: "É um adversário que gostamos de defrontar, mas neste percurso é o mais forte. Conheço esta equipa desde que sou pequeno, nos anos 80 e 90, cresci em Nova Iorque e tinha amigos portugueses, que eram adeptos do FC Porto. É algo que não se consegue agarrar, mas é algo que se sente, é excelente. Associamos este clube aos campeonatos e à Liga dos Campeões. É uma alegria poder defrontá-los".





O encontro está marcado para as 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai ter arbitragem do polaco Damian Sylwestrzak.