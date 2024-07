Félix da Costa corrida do Mundial de Fórmula E

O piloto natural de Cascais, que partiu da segunda posição da grelha, terminou as 27 voltas com o tempo de 36.21,519 minutos, deixando na segunda posição o neerlandês Robin Frijns (Envision), a 0,332 segundos, com o neozelandês Mitch Evans (Jaguar) em terceiro, a 3,194.Félix da Costa chegou à liderança na 18.ª volta, aguentando os ataques de Robin Frijns.”, frisou o piloto da Porsche.Depois de um início de temporada aquém das expectativas, o piloto português conquistou uma vitória na corrida de Misano, em Itália, que viria a perder na secretaria por a equipa ter usado uma mola do pedal do acelerador não prevista nos regulamentos.“Não sei se foi isso que espoletou esta resposta. Estamos a mostrar um nível completamente diferente, na postura de nunca desistir”, sublinhou.De então para cá, o piloto de Cascais venceu a segunda corrida em Berlim (Alemanha) e em Xangai (China) e as duas deste fim de semana, em Portland.O campeonato termina com uma ronda dupla, em 20 e 21 de julho, em Londres (Inglaterra).