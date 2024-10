Fernando Barreiros vence Taça Ibérica de todo-o-terreno pelo terceiro ano

“Estamos muito satisfeitos por mais um título conquistado esta temporada. Temos sido muito consistentes e os resultados muito positivos vão dando os seus frutos”, disse o piloto de Loures, navegado por Rui António.



Este título junta-se ao que Fernando Barreiros já tinha conquistado este ano na Categoria Stock da FIA European Cup for Cross-Country Bajas e ao triunfo conseguido na mesma categoria no Troféu Terras do Grande Lago Alqueva, o que aconteceu pelo quarto ano consecutivo.



Em disputa está ainda a posição na classificação absoluta da FIA European Cup for Cross-Country Bajas, onde ocupa o segundo lugar e também a disputa da classificação absoluta na Taça Ibérica.



“Neste regresso às competições em Espanha, enfrentámos hoje dois setores seletivos, ambos com 180 quilómetros cronometrados, e apostámos na fiabilidade da nossa máquina e num ritmo regular, que nos permitiu rolar sempre em segundo lugar, apesar de um pequeno contratempo, já na parte final do derradeiro setor seletivo, mas que não alterou a nossa posição”, frisou o piloto português.



A derradeira prova da competição é a Baja de Portalegre, no último fim de semana de outubro.