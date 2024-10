Machado e Durán são campeões do Iberian Supercars

O português César Machado e o espanhol Jan Durán começaram bem o fim de semana ao conquistarem a "pole position" para a primeira corrida, que venceram, com 3,807 segundos de vantagem sobre Gonçalo Fernandes-Francisco Mora (Porsche), com José Pires (Aston Martin) na terceira posição, a 6,868.Na segunda corrida deste fim de semana, o terceiro lugar, a 12,333 segundos dos vencedores, Filip Vava e Guillermo Aso (Mercedes), garantiu a conquista do título.O campeonato termina no dia 1 de dezembro, no Autódromo do Estoril.