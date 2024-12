Montalegre inaugura calendário de novo campeonato europeu de ralicrosse em 2025

“Depois de já ter sido o palco da primeira prova de sempre do Campeonato do Mundo de ralicrosse, em 2014, o Circuito Internacional de Montalegre vai também inagurar uma nova e espetacular competição de cariz internacional, a RallyX Euro League, que arranca em Portugal, a 29 e 30 de março do próximo ano”, anunciou a organização em comunicado.



O novo Campeonato Europeu segue “a fórmula de sucesso” do Campeonato Nórdico de ralicrosse, cujo conceito será alargado ao sul da Europa e passará a contar com duas novas competições, o RallyX South, com oito provas em quatro países, incluindo Portugal, e a RallyX Euro League, “que junta as quatro provas do sul da Europa com as quatro provas do RallyX North”.



“Ao todo, a nova competição europeia terá 16 provas em oito pistas, num formato de jornada dupla em cada fim de semana, uma prova no sábado e outra no domingo”, lê-se na mesma nota.



A organização da prova portuguesa, a cargo do município de Montalegre e do Clube Automóvel de Vila Real, espera receber “cerca de uma centena de máquinas e categorias com carros de quatro rodas motrizes, incluindo ‘supercars’ a gasolina, duas rodas motrizes e kartcrosse”.



Sem a habitual etapa do Mundial de ralicrosse no calendário de 2025 da pista barrosã, a organização adiantou que está “em aberto a possibilidade [de o Mundial] RallyX Global League poder deslocar-se a Montalegre, com as máquinas e pilotos vindos dos campeonatos norte-americanos”.



A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, em setembro, que o circuito de Lousada (Porto) vai receber uma etapa do Campeonato do Mundo de ralicrosse nos próximos três anos.



O evento, previsto para o fim de semana de 02 a 04 de maio de 2025, marca o regresso da modalidade 17 anos depois de o circuito ter acolhido pela última vez uma prova do então Campeonato do Europa da modalidade, que deu origem ao Mundial.



Até este ano, a etapa portuguesa do Mundial de ralicrosse foi disputada no Circuito Internacional de Montalegre.







- Calendário do Europeu de Ralicrosse (RallyX Euro League):



29-30 de março: Portugal (Montalegre)



05-06 de abril: A ser anunciado



26-27 de abril: Países Baixos (Valkenswaard)



09-10 de maio: Letónia (Riga)



28-29 de junho: Suécia (Älvsbyn)



Julho: A ser anunciado



02-03 de agosto: Dinamarca (Nysum)



09-10 de agosto: Alemanha (Buxtehude)