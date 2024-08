Portugueses no pódio da categoria LMP3 das 4 Horas de Spa-Francorchamps

Os dois pilotos portugueses, que fazem equipa com Cédri Oltramare, chegaram a rodar no sétimo lugar, recuperando até ao terceiro posto, atrás do carro da Eurointernational, que venceu nos LMP3, e da Racing Spirit of Lemans, que foi segunda.



“Foi uma satisfação gigante ter conseguido chegar aos lugares do pódio. Dei tudo o que tinha em pista. Rodei nos limites e corri todos os riscos. E ver esse esforço recompensado com um pódio é excelente. Acho que foi merecido para todos, a equipa fez um trabalho notável com a estratégia que delineou. Estamos todos de parabéns”, disse Manuel Espírito Santo.



Os dois portugueses terminaram no 24.º posto da geral.



Já Filipe Albuquerque (United Autosport) foi 16.º, sexto entre os LMP2 Pro/Am.



“O nosso carro estava com uma boa performance e o andamento estava lá, no entanto, um toque obrigou-nos a uma ida às boxes numa altura em que o safety-car estava em pista. Perdemos muitas posições. Depois um problema numa roda e um furo já perto do final foram o suficiente para condicionar o resultado final”, resumiu o piloto de Coimbra.



A próxima prova será em Mugello (Itália), em 29 de setembro.