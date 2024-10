Toprak vence corrida de Superbikes no Estoril

Com esta vitória, o piloto turco da BMW ficou a 16 pontos da conquista do título, na última prova, em Jerez de la Frontera, em Espanha, dentro de uma semana.



Para Toprak, esta foi a 12.ª vitória esta temporada, em 22 provas disputadas – cada fim de semana de Grande Prémio tem duas corridas principais e uma "superpole", mais curta, que o turco já venceu por cinco vezes.



Agora, chega à última prova com 473 pontos, mais 46 do que Nicolo Bulega e 117 do que o campeão em título, Álvaro Bautista, já afastado desta luta, pois faltam disputar 62 pontos.



O campeonato, que também passou pelo Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, em agosto último, termina no próximo fim de semana, em Jerez de la Frontera.