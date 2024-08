Afonso Eulálio ganha no GP Jornal de Notícias, Frederico Figueiredo novo líder

A tirada de 136,7 quilómetros, com início e fim em Guimarães, contou com três contagens de montanha, a última das quais de primeira categoria, no Monte da Penha, a 7,5 quilómetros da meta, à qual Afonso e Frederico chegaram em 3:22.48 horas



Na Penha, Afonso e Frederico passaram já na frente, com um minuto de vantagem sobre o grupo do então camisola amarela, o argentino Tomás Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), bem como 30 segundos para outros dois atletas da Efapel, que seguiam em posição intermédia.



Os dois competidores seguiram isolados até à meta, onde Afonso Eulálio foi primeiro, com o mesmo tempo de Frederico Figueiredo, enquanto Tiago Antunes (Efapel Cycling) completou o pódio, seis segundos depois.



Na geral, Frederico Figueiredo, líder na montanha e no combinado, passou a comandar também a geral individual, com apenas um segundo de vantagem para Afonso Eulálio e sete segundos para Tiago Antunes, que domina na classificação por pontos.



Na sexta-feira, o pelotão cumpre 158,8 quilómetros com início e fim em Viana do Castelo, na antepenúltima tirada da competição.