Ana Pinho Rodrigues garante primeira final em Europeus de natação

Com quase 20 minutos de atraso em relação ao início previsto da prova, devido à trovoada e à chuva, Ana Pinho Rodrigues conseguiu o segundo lugar na sua meia-final, com 31,34 segundos, assegurando o apuramento direto para a final.



“Normalmente tomamos cafeína, temos os nossos timings sempre muito certinhos. De repente, quando vejo que a competição está a atrasar, ainda por cima com este tempo, fiquei um bocado apreensiva de não conseguir classificar-me para a final, por alguma coisa sair fora do normal. O tempo foi pior do que o de manhã e acho que foi dessa espera toda. É a minha primeira final num campeonato da Europa, por isso, estou superfeliz”, assumiu, à agência Lusa.



Nas eliminatórias, Ana Pinho Rodrigues tinha nadado em 30,90 segundos, mas, com toda a espera e as condições, não conseguiu aproximar-se desse tempo na meia-final, querendo agora “desfrutar de estar na final”, salientando que “nos 50 metros tudo pode acontecer”.



“Já estava [na câmara de chamada]. Disseram que ia atrasar, mas não sabiam quanto tempo, por isso não podíamos sair de lá. Aí começámos a ficar um pouco apreensivos e acabou por atrasar uns 15 minutos. Acaba sempre por fazer alguma diferença, o facto de estarmos com fato e o aquecimento já ter sido há muito tempo. No meio disto tudo, estou contente por chegar à final”, referiu.



A final dos 50 metros bruços está marcada para as 18:35 locais (17:35 em Lisboa) de domingo, mas o programa ainda pode sofrer alterações, uma vez que a final dos 1.500 metros livres já foi adiada para o último dia dos Europeus.