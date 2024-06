Atletismo/Europeus: Lorène Bazolo foi 17.ª nas semifinais dos 100 metros

A velocista do Sporting, de 41 anos, cumpriu os 100 metros em 11,32 segundos, no quinto lugar da segunda série, terminando com o 17.º registo desta fase. A última apurada para a final foi a britânica Amy Hunt, com o tempo de 11,13.



O acesso à final obrigaria Bazolo a uma aproximação do seu recorde nacional (11,10, alcançado em 2021), na sua quarta presença seguida em Europeus, chegando sempre às semifinais.



“Infelizmente, a marca não saiu como eu queria, mas estou grata. Cheguei à meia-final, na qual tinha o antepenúltimo lugar e consegui um quinto [na série]. Estou feliz por, nesta fase da carreira, conseguir correr a este nível, saudável, e vou continuar a insistir, porque acho que o trabalho está feito e as coisas vão sair no seu tempo”, explicou a única portuguesa nas semifinais dos 100 metros, em declarações à agência Lusa.



Numa distância em que Rosalina Santos e Arialis Martínez se quedaram pelas eliminatórias, Bazolo manteve a regularidade e chegou às semifinais, depois do 13.º lugar em Munique2022, o melhor resultado português de sempre na distância, do 19.º em Berlim2018 e do 16.º em Amesterdão2016.



Na segunda-feira, às 10:43 locais (09:43 em Lisboa), a velocista do Sporting vai disputar a segunda série das eliminatórias dos 200 metros, distância em que também é recordista nacional (22,64, também desde 2021).