Atletismo/Europeus: Mikael Jesus e Fatoumata Diallo nas ‘meias’ dos 400 barreiras

O barreirista do Benfica, de 26 anos, foi quarto na primeira das três séries, em 49,41 segundos, o sexto melhor tempo desta fase, voltando à pista, para as semifinais, na segunda-feira, a partir das 12:40 locais (11:40 em Lisboa). A final está marcada para terça-feira, às 21:05 (20:05).



Depois de ter ficado a 21 centésimos de segundo do seu recorde pessoal (49,20 já este ano), Mikael Jesus desfaleceu à saída da pista, acabando por receber assistência médica, sem passar na zona mista do Estádio Olímpico de Roma.



No feminino, Fatoumata Diallo também ficou entre as 13 mais rápidas, com 55,81 segundos, no quarto lugar da terceira série, o sétimo na hierarquia, ao contrário de Vera Barbosa, que não foi além do 17.º posto global, em 56,81, apesar do também quarto lugar na primeira manga.



“O objetivo era passar às meias-finais. É a minha primeira vez nestes grandes campeonatos [esteve nos Mundiais Budapeste2023] e estou contente, mas não satisfeita”, assumiu a atleta do Benfica, de 24 anos, admitindo encarar de forma mais tranquila a competição individual do que a de estafetas.



Pelo caminho ficou Vera Barbosa, de 35 anos, na sua quarta presença em Europeus.



“Eu sinto-me bem e sentia-me capaz de um bocadinho melhor. Foi uma corrida um pouco trapalhona, mas tinha de conseguir uma corrida limpa. Embora tenha sido uma marca dentro do que tenho feito este ano. Não estou totalmente triste, mas não estou satisfeita”, afirmou a atleta do Sporting.



As semifinais femininas dos 400 metros barreiras vão ser disputadas na segunda-feira, a partir das 13:15 (12:15), apurando as oito mais rápidas para a final, agendada para terça-feira, às 21:18 (20:18).