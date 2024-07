Campeão FC Porto inicia campeonato de hóquei em patins com reedição da Supertaça

O campeonato tem início marcado para 20 de outubro, com o FC Porto, que conquistou o seu 25.º título de campeão, a receber o Óquei de Barcelos, apenas quatro dias após as duas equipas se terem defrontado pela disputa da Supertaça, que os minhotos disputam por terem sido finalistas vencidos pelos ‘dragões’ na última Taça de Portugal.



No arranque do campeonato, o Benfica, vice-campeão nacional e que conta 24 troféus, vai visitar a Juventude Pacense e, por sua vez, o Sporting, nove vezes campeão, recebe o HC Braga para dar início à sua participação no campeonato.



Os dois vizinhos e rivais lisboetas irão defrontar-se logo à segunda jornada, em casa do Benfica, numa ronda em que o FC Porto vai receber a Oliveirense, semifinalista da última edição.



A jornada inaugural conta ainda com os embates dos recém-promovidos Sanjoanense, na casa do Sporting de Tomar, Candelária, com a receção ao Murches, e do Juventude de Viana, no terreno do Valongo, além do jogo entre Oliveirense e Riba d’Ave.