Candidatura de Domingos Castro à federação de atletismo vai impugnar rejeição

“A decisão de recusa da candidatura da lista B não tem qualquer fundamento legal, sendo que iremos reagir em conformidade, usando todos os meios ao nosso alcance para repor a legalidade em prol dos superiores interesses da Federação Portuguesa de Atletismo, dos seus Associados e fundamentalmente da modalidade”, anunciou em comunicado o ‘Movimento de Mudança’, liderado pelo ex-atleta.Na sexta-feira, a Mesa da Assembleia Geral da FPA anunciou ter rejeitado a lista liderada por Domingos Castro às eleições de 12 de outubro, para o quadriénio 2025-2028, por violação do artigo 10.º do Regulamento Eleitoral.“Após cuidada análise jurídica à alegada irregularidade apontada pela Mesa da Assembleia Geral Eleitoral, conclui-se que foram cumpridos todos os requisitos previstos no Regulamento Eleitoral pelo que decidimos impugnar a decisão da Mesa da Assembleia Geral Eleitoral”, avançou a Lista B.No mesmo comunicado, o movimento liderado por Domingos Castro apela ainda “a todos os associados da Federação Portuguesa de Atletismo que exijam eleições livres e democráticas, com todas as candidaturas a poderem apresentar-se a eleições”.Com a decisão de sexta-feira, ficaram na corrida à sucessão de Jorge Vieira apenas os atuais vice-presidentes Fernando Tavares (Lista C) e Paulo Bernardo (Lista A).

Paulo Bernardo anunciou, porém, ainda na sexta-feira, que pretende retirar a candidatura, e instou Fernando Tavares a que também o faça, no seguimento da rejeição pela Mesa da Assembleia Geral da lista de Domingos Castro.