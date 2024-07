Canoístas João Sousa e Francisco Batista campeões europeus juniores em maratonas

A dupla portuguesa terminou a prova em 1:39.01 horas, com 1.51 minutos de avanço sobre os italianos Giovanni Penasa e Daniel Allen, prata, e 2.21 para os húngaros Benedek Hoffer e Mihaly Erdesz, bronze.

Este é o quinto pódio de Portugal nestes europeus, depois das medalhas de ouro da igualmente júnior Maria Gomes na `short race` e na prova longa de K1, bem como a prata do sénior Rui Lacerda em C1, depois do bronze que assegurou na regata curta.

A seleção portuguesa de canoagem terminou hoje os Europeus de maratonas no quarto lugar geral, com seis medalhas, três das quais de ouro, duas de prata e uma de bronze, em Poznan, na Polónia.



No último dia, a formação liderada por Rui Câncio conseguiu mais um ouro, pelo K2 júnior de João Sousa e Francisco Batista, e uma prata, pela C2 de Rui Lacerda e Ricardo Coelho.



A comitiva lusa contava com novo pódio no K2 de José Ramalho, sete vezes campeão da Europa em K1, e Alfredo Faria, contudo a dupla não foi além do 10.º lugar, a 1.25 minutos do ouro dos dinamarqueses Soren Maretti e Philip Knudsen, que se impuseram em 2:06.25 horas.



A júnior Maria Gomes destacou-se na Polónia com dois títulos europeus, em K1, nas distâncias curta e longa, falhando o pódio em K2, juntamente com Filipa Lamas, com quem foi quarta.



Em seniores, Rui Lacerda atingiu três pódios, nomeadamente a prata nas provas longas de C1 e C2, aqui com Ricardo Coelho, bem como o bronze na `short race` de C1.



Ao todo, foram 14 os países que conseguiram conquistar medalhas nestes Europeus da Polónia.