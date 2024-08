Demi Vollering ascende à liderança após dia duplo na Volta a França feminina

No curto 'crono' em Roterdão, de 6,3 quilómetros, Vollering, campeã do Tour em 2023, foi a mais rápida, com 7.25 minutos de tempo, e vestiu a camisola amarela, tendo batido no exercício a norte-americana Chloe Dygert (Canyon/SRAM), segunda, e a compatriota Loes Adegeest (FDJ-SUEZ), terceira, ambas a cinco segundos.



De manhã, e à semelhança da primeira etapa, na segunda-feira, a velocista de 25 anos Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) foi a mais rápida ao sprint, hoje completando os 67,9 quilómetros entre Dordrecht e Roterdão em 1:32.49 horas, batendo sobre a meta duas compatriotas, Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), segunda, e Marianne Vos (Visma-Lease a Bike), terceira.



Kool 'bisou' no seu país natal, de manhã, e entrava com 14 segundos de vantagem na camisola amarela para o contrarrelógio individual, em que Vollering acabou por 'virar' as contas e subir ao primeiro posto da geral, num já raro dia duplo.



A vencedora da Volta a Espanha deste ano continua em busca de somar nova vitória numa das grandes Voltas, depois de triunfar na 'Grande Boucle' em 2023, tendo para já três segundos de vantagem para Lorena Wiebes, com Chloe Dygert a cinco segundos.



Na quarta-feira, a quarta etapa parte de Valkenburg, nos Países Baixos, e termina em Liège, na Bélgica, 122,7 quilómetros depois, com a corrida a entrar em França da quinta etapa para a frente, até à oitava e última, no domingo.