Domingos Castro congratula-se com adiamento das eleições na federação de atletismo

"Quero, em nome do Movimento de Mudança, congratular todos os agentes envolvidos na reposição e esclarecimento da legalidade da lista que lidero, num processo que culminou hoje, como não podia deixar de ser, com a revogação da exclusão da nossa candidatura do processo eleitoral", referiu o líder da lista, Domingos Castro, na rede social Instagram.



Na mesma publicação, o antigo atleta garante que "será agendada nova data de modo a que todos os candidatos possam apresentar-se a sufrágio".



"Fomos resilientes, unidos e nunca duvidámos que a razão nos assistia, tendo mantido inalterada a nossa agenda de compromissos. Esta é a vitória da legalidade, justiça e transparência. É a voz da força e união do atletismo português, onde imperou a defesa dos superiores interesse do atletismo", refere.



As eleições para os órgãos sociais da FPA, que deveriam realizar-se hoje, foram adiadas para data a definir, tendo a Mesa da Assembleia Geral (MAG) informado que "foi revogada a decisão de rejeitar a Lista B", liderada por Domingos Castro, e determinado "dar sem efeito o ato eleitoral aprazado para hoje, por manifesta falta de condições operativas em face da presente deliberação".



Depois de ter visto a sua candidatura excluída por não ter suprido as irregularidades da candidatura atempadamente, Domingos Castro interpôs no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que remeteu o caso para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), uma ação com requerimento de providência cautelar.



O tribunal considerou improcedente o pedido que visava o adiamento das eleições, mas levantou dúvidas quanto à exclusão da candidatura que estiveram na base da decisão tomada hoje pela MAG.



"O tribunal dá-nos razão e diz que não deveríamos ser excluídos, isso está claro. Sobre não cancelar as eleições, vamos continuar com os procedimentos para, no tempo que nós acharmos que é útil, anularmos essas eleições", afirmou, na sexta-feira, Domingos Castro, em declarações à Lusa.



Admitindo que o tribunal "entendeu não cancelar o ato eleitoral", o antigo atleta deixou uma garantia: "Resta aos nossos advogados continuarem a trabalhar para que, dentro de pouco tempo, voltemos às eleições e ir a votos".



Após a exclusão da lista liderada por Domingos Castro, apresentavam-se ao ato eleitoral de hoje, entretanto adiado, Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (C).



As eleições, cuja data é agora uma incógnita, elegerão o sucessor de Jorge Vieira, que termina o seu terceiro e último mandato na FPA.