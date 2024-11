Duarte Anjo eleito presidente da Federação Portuguesa de Badminton

Para este ato eleitoral, que decorreu no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, Duarte Anjo liderava a lista única e foi eleito para suceder a Horácio Gouveia.



As eleições tinham sido inicialmente marcadas para 26 de outubro, mas, por indicação do Instituto Português do Desporto e Juventude, foram adiadas, uma vez que a Lista A não respeitava o princípio da paridade.



Margarida Cruz será a nova presidente da Mesa da Assembleia Geral, Amélia Varandas vai liderar o Conselho Fiscal, com Tomás Coelho à frente do Conselho de Disciplina e Isabel Fernandes a ser a líder do Conselho de Justiça e António Rodrigues do Conselho de Arbitragem.