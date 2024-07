Dupla Teixeira/Reis termina em 17.º Europeu sub-20 de voleibol de praia

Na reedição do jogo inaugural do Grupo G da fase preliminar do Europeu, Tomás Teixeira e Gustavo Reis recuperaram de um ‘set’ de desvantagem para voltar a vencer os italianos, desta vez por 2-1, pelos parciais de 18-21, 21-12 e 15-13.



A dupla lusa despede-se das areias de Myslowice com o saldo de três vitórias e duas derrotas e com o sabor amargo de ter falhado, por pouco, a passagem aos oitavos de final, ao perder por 2-1 com os lituanos Armin Kender e Patrik Parijogi, com os parciais de 21-17, 17-21 e 16-14.



Na primeira jornada da prova, na quinta-feira, Tomás Teixeira e Gustavo Reis venceram por 2-0 os italianos Filippo Garra e Gabriel Costa, por um duplo 21-19, numa partida equilibrada que abriu o caminho dos lusos para o segundo lugar do Grupo G.



Nos dois jogos disputados na sexta-feira, Tomás Teixeira e Gustavo Reis venceram por 2-0 os ingleses Peter Soczewka e Robert Morgan, pelos parciais de 25-23 e 21-18, e perderam por 2-0 com os suíços Tim Amrein e Julian Friedli, com 21-15 e 21-16.



A dupla letã Gustavs Auzins/Kristian Fokerots sagrou-se campeã europeia da categoria ao vencer por 2-1 a congénere sueca Jacob Holting/Elmer Andersson, com os parciais de 26-28, 21-12 e 15-11.