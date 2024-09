Época acaba para ciclista Wout Van Aert que falha Europeus e Mundiais

O ciclista belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) viu esta quinta-feira confirmado o fim prematuro da sua época, em virtude da lesão no joelho sofrida na queda de terça-feira que o obrigou a desistir da Volta a Espanha.

O atleta de 29 anos poderia competir nos Europeus, entre 11 e 15 de setembro, na Flandres, Bélgica, e nos Mundiais, em Zurique, Suíça, entre 21 e 29 de setembro, contudo vai precisar de tempo para recuperar.



A maior preocupação é com a ferida profunda no seu joelho direito, que exige cuidados especiais, após um acidente aparatoso em que acabou por ter sorte ao não sofrer qualquer fratura.



Van Aert vai permanecer hospitalizado na Bélgica, onde receberá antibióticos intravenosos para minimizar o risco de infeção: posteriormente, fará uma pausa para recuperar totalmente antes de se focar na próxima época.



Terça-feira, a cerca de 50 quilómetros da meta, e já depois de ter sofrido uma primeira queda nessa mesma tirada, Wout Van Aert deslizou até ao chão quando liderava um grupo em fuga numa descida a alta velocidade.



Ainda pegou numa nova bicicleta, contudo pedalou pouco mais de três quilómetros até encostar e abandonar a Vuelta, com o joelho muito ensanguentado e diversas escoriações por todo o corpo.



O belga liderava a camisola verde, depois de ter vencido três etapas na atual edição, nomeadamente em Castelo Branco, Córdoba e Baiona, bem como a da montanha.