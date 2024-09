Equipa do português Ruben Faria vence primeiro Mundial de motas elétricas

A Honda venceu este recém-criado campeonato com o espanhol Tosha Schareina e a italiana Francesca Nocera.



“Foi um dia cheio de altos e baixos, muito intenso”, comentou Ruben Faria, citado pela assessoria da imprensa do construtor japonês.



O antigo piloto algarvio, que foi segundo classificado no Rali Dakar de 2013, contou que a equipa sofreu “duas quedas violentas”.



“O Tosha [Schareina] conseguiu recuperar bem mas a Francesca [Nocera] ficou algo combalida e com dores”, revelou ainda.



O piloto espanhol sagrou-se, também, campeão na classificação masculina deste campeonato para motas elétricas de todo-o-terreno.



A ronda suíça foi a quarta da temporada.



A dupla da Honda soma 253 pontos, contra os 236 da alemã Tanja Schlosser e do britânico Dylan Woodcock (Bonnel), que foram segundos, e os 233 da espanhola Sandra Gomez e do norueguês Runar Sudmann (INJG).