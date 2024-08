Uma estafeta portuguesa feminina de 4x100 metros foi hoje sexta classificada na prova disputada em Lausana, no encerramento do programa do meeting de atletismo daquela cidade suíça, da Liga Diamante.

O quarteto luso, composto por velocistas do Sporting, integrou Lorene Bazolo, Lurdes Oliveira, Olímpia Barbosa e Patrícia Rodrigues, sendo cronometrado em 45,25 segundos, a perto de segundo e meio do atual recorde nacional, que é de 43,85, feito em 11 de junho deste ano, em Roma.



A vitória foi para a Grã-Bretanha, vice-campeã olímpica e campeã europeia, em 42,03 segundos, com uma equipa que integrava Dina Asher-Smith.