Europeus/Natação: Ana Pinho Rodrigues nas meias-finais dos 50 bruços

A nadadora portuguesa Ana Pinho Rodrigues qualificou-se hoje para as meias-finais dos 50 metros bruços dos Europeus aquáticos, com o segundo melhor tempo das eliminatórias, aproximando-se do seu recorde nacional.

Na sua terceira prova em Belgrado, depois de ter chegado às meias-finais nos 100 metros bruços e sido eliminada nas eliminatórias dos 50 livres, Ana Pinho Rodrigues conseguiu o segundo melhor tempo das eliminatórias, com 30,90 segundos, a 17 milésimos do seu recorde nacional.



“Hoje, já foi mais dentro do que eu esperava. Pensámos não tomar cafeína de manhã e tentar nadar um bocado mais solta, como tinha alguma folga para passar para a ‘meia’. Acabei por ficar a duas décimas do meu recorde, passei em segunda. Por isso, estou contente para de manhã. Agora à tarde é tentar manter o foco sem me desviar muito do objetivo e passar para a final. Esse é o objetivo. Há alguns pormenores para melhorar, o que é positivo também”, admitiu, à agência Lusa.



A nadadora da Escola Desportiva de Viana disse estar “contente por ter baixado dos 31 [segundos] de manhã”, o que “é bastante positivo”.



“É sinal de que estamos a trabalhar bem. Só houve pormenores que não correram bem até agora. Mas a prova mais importante é esta”, notou.



Depois de na véspera ter caído nas eliminatórias dos 50 metros livres, Ana Pinho Rodrigues assumiu que “estava em baixo”, mas que a prova de hoje já a deixa “mais confiante”.



As meias-finais dos 50 metros bruços disputam-se a partir das 19:01 locais (18:01 em Lisboa), com as duas primeiras de cada série, mais os restantes quatro melhores tempos, a seguirem para a final de domingo, às 18:35.