FC Porto vence Benfica e conquista Taça Ibérica feminina de voleibol

A formação portista, detentora do título de campeã nacional, venceu a ‘encarnada’, vencedora da Taça de Portugal, pelos parciais de 22-25, 25-18, 25-21 e 25-19 e ergueu o inédito troféu no Centro Insular do Desporto de Las Palmas.



No sábado, nas meias-finais, o FC Porto tinha vencido por 3-1 a equipa do Menorca, pelos parciais de 15-25, 25-19, 25-20 e 25-20, e o Benfica derrotado o campeão espanhol CV Gran Canária, por 3-2, com os parciais de 25-22, 24-26, 14-25, 25-22 e 15-12.



No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que antecedeu a final portuguesa, a anfitriã formação do CV Gran Canária venceu por 3-1 o Menorca, pelos parciais de 25-19, 23-25, 25-14 e 25-22, e terminou no terceiro lugar do pódio



Em 2023, o CV Gran Canária (como é conhecido o Club Voleibol Olímpico nas últimas épocas) venceu, por renhidos 3-2, o Sporting e tornou-se a primeira equipa a erguer o troféu da Taça Ibérica. No jogo de atribuição do terceiro lugar, o CV Tenerife venceu por 3-2 o Leixões.