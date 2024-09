FC Porto vence na Luz primeiro clássico do campeonato de andebol

Depois de os 'encarnados' se terem imposto Supertaça, os 'dragões' venceram na Luz num encontro em que apenas por duas vezes não estiveram na frente do marcador e no qual chegaram ao intervalo a vencer por 18-12.



Além do 0-0 inicial, o Benfica apenas por uma vez conseguiu estar empatado com o FC Porto, ao 2-2, altura em que os portistas conseguiram um parcial de 5-0, passando a vencer por 7-2.



Ainda antes do intervalo, o FC Porto conseguiu ter sete golos de vantagem, aos 13-6 e aos 18-11, avanço máximo em todo o encontro, que voltou a repetir na segunda parte, antes de o Benfica conseguir reequilibrar o encontro.



Depois de os 'azuis e brancos' terem chegado aos 22-15, o Benfica conseguiu um parcial de 7-2 e ficou a apenas dois golos do adversário (22-24), mas acabou por não confirmar o ascendente, com os 'dragões' a responderem com três golos sem resposta, que acabaram por 'matar' a recuperação contrária.



O espanhol António Martínez foi a grande figura do encontro, ao marcar oito dos 27 golos do FC Porto, mais um do que o alemão Ole Rahmel, melhor marcador do Benfica.



Este foi o primeiro encontro das duas equipas no campeonato, depois de terem visto serem adiados os jogos da primeira jornada, que se vão disputar na quarta-feira, com o FC Porto a receber o Vitória de Guimarães e o Benfica a visitar o Marítimo.







Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz.



Benfica -- FC Porto, 24-27.



Ao intervalo: 12-18







Sob arbitragem de Mário Coutinho e António Oliveira, as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica: Gustavo Capdeville, Ander Izquierdo (1), Rui Baptista (1), Alexis Borges (2), Demis Grigoras (1), Ole Rahmel (7) e Miguel Sánchez-Migallón (1). Jogaram ainda: Kristófs Palasics, Christopher Hedberg (1), Stiven Valencia (2), Belone Moreira (2), Fábio Silva (3), Filip Taleski, João Bandeira, Egon Hanusz (3) e Guilherme Cabral.



Treinador: Jota González.



- FC Porto: Sebastian Abrahamsson, Pedro Valdés (5), Jakob Mikkelsen, Rui Silva (3), Leonel Fernandes (2), Antonio Martínez (8), Daymaro Salina (2). Jogaram ainda: Diogo Rema, Thorsteinn Gunnarson (4), Miguel Oliveira, Diogo Oliveira (1), Mamadou Diocou (1), Pedro Oliveira e Ricardo Brandão (1).



Treinador: Magnus Andersen.