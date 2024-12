Francês Léon Marchand e canadiana Summer McIntosh eleitos nadadores de 2024

O francês Léon Marchand e a canadiana Summer McIntosh foram hoje eleitos atletas do ano pela World Aquatics, após o desempenho de excelência que tiveram nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Diante dos seus compatriotas, o gaulês de 22 anos conquistou no verão quatro medalhas de ouro – 200 e 400 metros estilos, bem como 200 metros bruços e mariposa -, além do bronze nos 4x100 metros estilos.



Já McIntosh amealhou três títulos olímpicos na capital francesa, então com 17 anos, nomeadamente os 200 e 400 metros estilos e os 200 mariposa, além da prata nos 400 metros livres.



A canadiana recebeu o troféu hoje durante os mundiais de piscina curta, em Budapeste, nos quais conquistou três medalhas de ouro, num evento que Marchand falhou para melhor preparar a época de 2025.