Gerson Baldé confirma Europeus de pista curta com 8,11 metros no salto em comprimento

No Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, distrito de Lisboa, o atleta do Benfica confirmou a qualificação para Apeldoorn, vencendo um concurso em que André Pimenta (Sporting) logrou 7,55 metros.



Portugal tem já qualificados diretamente para os Europeus de pista curta João Coelho (400 metros), Isaac Nader (1.500 metros), Gerson Baldé (comprimento), Pedro Pichardo e Tiago Luís Pereira (triplo salto), em masculinos, e Salomé Afonso (1.500 metros), Agate Sousa (comprimento) e Jessica Inchude (peso), em femininos.



Na prova da Associação de Atletismo de Lisboa, nota para o lançamento do peso, que Eliana Bandeira (Benfica) venceu por um centímetro a Jessica Inchude (Sporting), com 17,69 metros, deixando Jessica Barreira (Sporting) no terceiro lugar, com 14,94 metros, que são recorde pessoal.



José Carlos Pinto (Benfica) venceu os 1.000 metros, com 2.20,48 minutos, Lorene Bazolo (Sporting) impôs-se nos 60 metros, com 7,30 segundos (conseguiu 7,28 na meia-final), em que o cubano Reynier Mena (Benfica) se superiorizou entre masculinos, com 6,64.