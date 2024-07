A polaca Iga Swiatek, número um mundial, qualificou-se para a terceira ronda de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada de ténis, ao vencer a croata Petra Martic, 85.ª do ranking, em dois sets.

Após a quarta vitória em Roland Garros (2020, 2022, 2023 e 2024) e o triunfo Open dos Estados Unidos em 2020, Swiatek, que na estreia na relva londrina tinha batido a norte-americana Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália em 2020, impôs-se hoje a Martic, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 20 minutos.



A polaca vai disputar a presença nos oitavos de final do ‘major’ britânico frente à cazaque Yulia Putintseva, 35.ª da hierarquia mundial, que hoje derrotou a checa Katerina Siniakova, 36.ª do mundo, por 6-0, 4-6 e 6-2.