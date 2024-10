Lakers arrancam NBA com dois triunfos pela primeira vez desde 2010/11

A formação californiana começou mal e chegou a estar em desvantagem por 22 pontos no segundo período, mas, depois de ainda atingir o intervalo em desvantagem (52-61), virou o jogo no terceiro parcial (87-85) e consolidou o triunfo no quarto.



Anthony Davis, com 35 pontos, oito ressaltos e quatro assistências, liderou o conjunto de JJ Reddick, que, depois do triunfo na estreia (110-103 aos Minnesota Timberwolves), tornou-se o primeiro técnico dos Lakers a vencer os primeiros dois jogos desde o ‘mítico’ Phil Jackson, em 1999.



Na formação da casa, destaque ainda para os 26 pontos de Austin Reeves e os 21 pontos de LeBron James, 17 dos quais na segunda parte, enquanto os Suns foram liderados por 30 de Kevin Durant e 23 de Devin Booker.



O conjunto do Arizona acertou 21 dos primeiros 30 ‘tiros’ de campo, incluindo nove ‘triplos’ consecutivos, mas, depois, só marcou 21 de 52 até ao final (nove em 27 no terceiro período).



Nos outros jogos da ronda de sexta-feira, destaque para o triunfo dos Chicago Bulls no reduto dos Milwaukee Bucks por 133-122, com 35 pontos de Coby White, 25 de Zach LaVine e 22 e 10 ressaltos do montenegrino Nikola Vucevic.