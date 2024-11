Miguel Arrobas fala em novo tempo na Federação Portuguesa de Natação

Depois de agradecer aos dois anteriores presidentes, Paulo Frischknecht e António José Silva, Arrobas referiu que este é “um dia que marca o início de um novo tempo de herança de quase 100 anos de história” da FPN.



“Queremos trabalhar com todos: associações, clubes, treinadores e atletas. Motivação, alegria e coração cheio. Agradecimento às outras federações desportivas. Não foi um projeto pessoal, mas coletivo, com os contributos de todos, acreditando que podemos ir mais longe com os olhos postos no futuro”, referiu, citado pela assessoria da FPN.



O novo líder federativo referiu ainda alguns dos pontos fortes da sua candidatura, como a aposta na formação, a valorização dos clubes, a modernização e inovação.



“Ambicionamos organizar grandes eventos internacionais. Uma natação de todos e para todos. Um mandato marcado pelo diálogo e proximidade para levar ao patamar de excelência que todos desejamos. Vamos juntos construir um futuro brilhante para a nossa modalidade”, afirmou.



Presente na cerimónia de tomada de posse, que se realizou na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), em Lisboa, o anterior presidente António José Silva desejou a Miguel Arrobas “os maiores e melhores sucessos que serão os da natação portuguesa”.



Em 16 de novembro, Miguel Arrobas foi eleito, com 22 votos, contra 14 da Lista A, que era encabeçada por Rui Sardinha, até agora vice-presidente da FPN, tendo ainda sido contabilizado um voto em branco.



Para presidente da Mesa da Assembleia Geral foi eleita Mariana Vieira da Silva, ex-nadadora do Sporting e antiga ministra em governos liderados por António Costa.



José Mendes será o presidente do Conselho Fiscal, Paulo Saragoça da Matta lidera o Conselho de Justiça, Paulo Amil vai presidir ao Conselho de Justiça e Edgar Coelho ao Conselho de Arbitragem.



Aos 50 anos, Miguel Arrobas, antigo nadador de águas abertas, olímpico em Barcelona1992, ex-deputado do CDS/PP e ex-vereador da Câmara Municipal de Cascais, que integrou os órgãos sociais federativos entre 2004 e 2008, sucede no cargo a António José Silva, que concluiu o terceiro e último mandato e lidera a European Aquatics (LEN).