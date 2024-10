Neemias com 12 pontos e sete ressaltos na vitória dos Celtics

No 50.º jogo na fase regular, o jogador luso aproveitou da melhor maneira os 13.38 minutos que o treinador Joe Mazzulla lhe deu, cotando-se como o quinto melhor marcador da equipa, atrás de Jaylen Brown (27), Jayson Tatum (25, mais 11 ressaltos e seis assistências), Derrick White (19) e Payton Pritchard (15).



Neemias, que jogou 2.52 minutos no segundo período, 2.40 no terceiro e 8.06 no quarto, acertou cinco de sete lançamentos de dois pontos, falhou o "triplo" tentado e concretizou os dois lances livres que teve à disposição.



Destaque ainda para os quatro ressaltos ofensivos – ninguém ganhou mais -, três dos quais na origem de três dos lançamentos que marcou, num embate em que cometeu um "turnover" e quatro faltas. Com ele em campo, os campeões ganharam por seis.



Os Celtics - que se tinham estreado terça-feira com um triunfo caseiro face aos New York Knicks (132-109), sem pontos de Neemias, que só jogou 4.20 minutos - chegaram ao intervalo a vencer por 64-54 e ao final do terceiro período a liderar por 98-73.



O poste luso conta agora 50 jogos na "regular season", 30 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de "rookie", e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.