Open da Austrália. Djokovic teve o pedido de desculpas que exigiu

“O Novak reconhece que o pedido de desculpas foi público, como solicitado, […] e vai agora seguir em frente e concentrar-se no seu próximo encontro”, informou hoje o Tennis Australia, responsável pela organização do primeiro ‘major’ da temporada.



No domingo, o recordista de títulos do Grand Slam (24) e em Melbourne Park (10) recusou-se a dar a obrigatória entrevista em court, após o triunfo por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4) frente ao checo Jiri Lehecka (29.º).



Posteriormente, o atual sétimo classificado da hierarquia ATP explicou que se tinha negado a falar como ‘represália’ pelas declarações do apresentador Tony Jones, no canal australiano Channel 9, um dos emissores oficiais do torneio, na sexta-feira.



De acordo com ‘Djoko’, o jornalista desportivo troçou dos seus fãs e de si próprio, considerando-o “sobrevalorizado”, numas declarações em que aparentemente também alude aos problemas que teve com as autoridades australianas em 2022, quando foi deportado do país e falhou o ‘major’ por não estar vacinado contra a covid-19.



Hoje, Jones pediu desculpas, encerrando o caso e permitindo que o sérvio de 37 anos se concentre no encontro dos quartos com Carlos Alcaraz, terceiro tenista mundial, agendado para terça-feira.