Oposta canadiana Shainah Joseph reforça voleibol do FC Porto

Shainah Joseph, de 29 anos e 1,85 metros de altura, mudou-se com 19 do Canadá para os Estados Unidos, onde envergou a camisola da Universidade da Florida durante três anos, jogando depois na Bulgária, em Taiwan, nas Filipinas, no Japão e em França até regressar à Florida, em 2023, para representar o Orlando Valkyries.

Esta temporada, estava a preparar o regresso à quadra em Atlanta, no estado da Geórgia, quando o FC Porto lhe trocou as voltas.

"Foi fácil dizer que sim. Eu estava a treinar uma equipa e a preparar o meu regresso às quatro linhas quando o FC Porto insistiu na minha contratação e, como eu já tinha ouvido maravilhas sobre o clube e sempre tive o desejo de jogar em Portugal, senti que era a altura certa para tomar esta decisão", adiantou, manifestando-se "muito entusiasmada" com a nova aventura.

Com experiência adquirida um pouco por todo o mundo e com um alcance de 3,26 metros na impulsão para o ataque e de 3,10 metros no bloco, a nova camisola `15` das `azuis e brancas` reforça as opções do treinador Miguel Coelho para a zona 2.

Shainah Joseph define-se como uma jogadora "muito enérgica, forte fisicamente", que salta "muito alto" e comparou o seu jogo "ao dos homens".