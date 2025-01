Pedro Araújo eliminado no Oeiras Open 3

Dos cinco representantes nacionais que acederam à principal grelha do "challenger", a realizar-se nos "courts" cobertos do Jamor, apenas o jovem lisboeta, de 22 anos, havia passado a ronda inaugural, mas agora revelou-se impotente perante a maior consistência e assertividade do adversário, vencedor em dois sets, por 6-1 e 6-2.



Ao fim de uma hora e 10 minutos, Araújo, número 419 do ranking ATP, cedeu a passagem aos quartos de final a Draxl (208.º ATP), vice-campeão do Indoor Oeiras Open 1, que vai ter como próximo adversário o colombiano Nicolas Mejia (224.º ATP), após este beneficiar da retirada do búlgaro Adrian Andreev.



Já o também canadiano Aléxis Galarneau (198.º ATP), semifinalista do Indoor Oeiras Open 2, afastou o primeiro cabeça de série da prova, o húngaro Marton Fucsovics (99.º ATP), e marcou duelo com o francês Valentin Royer (209.º ATP), responsável pela derrota do cazaque Denis Yevseyev, por 6-2, 2-6 e 6-4.



Igualmente apurado para o lote dos últimos oito no Jamor ficou Nikoloz Basilashvili (206.º ATP), da Geórgia, após o triunfo sobre o suíço Marc-Andrea Huesler (163.º ATP), "carrasco" de Jaime Faria na eliminatória inaugural, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-2.



O georgiano, detentor de cinco títulos ATP, vai defrontar esta sexta-feira o belga Alexander Blockx (203.º ATP) no segundo encontro do "court" 1, não antes das 12h55 horas, antes do desafio entre o cazaque Beibit Zhukayev (244.º ATP) e o estónio Mark Lajal (235.º ATP), os outros dois apurados para os 'quartos' do terceiro 'challenger' português, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis no Jamor.