Polónia quer organizar os Jogos Olímpicos em 2040 ou 2044

”, disse Donald Tusk à comunicação social, poucos dias após ter termindo a última edição do evento, em Paris2024.Ainda de acordo com o governante, “”.Este anúncio segue-se ao do presidente polaco Andrzej Duda, que disse no ano passado que pretendia apresentar a candidatura do seu país para acolher os Jogos Olímpicos de verão de 2036.A Polónia nunca acolheu os Jogos Olímpicos. Em 2012, coorganizou o Campeonato da Europa de futebol com a Ucrânia e também acolheu os Jogos Europeus de 2023, evento multidesportivo de quatro em quatro anos que teve a primeira edição em 2015.As próximas duas edições dos Jogos Olímpicos terão lugar em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, e em Brisbane, na Austrália, em 2032. Entretanto, o Qatar já manifestou a intenção de organizar o evento em 2036, em Doha.