Portugal começa Europeus de canoagem com cinco finais em sete possíveis

O medalha de bronze olímpico e campeão do mundo de K1 1.000 metros vai disputar no domingo a final desta distância, umas três horas antes da de K1 5.000, enquanto, na sexta-feira, terá o desafio de tentar o pódio em K1 500 metros.



Com apenas uma vaga direta para a final disponível em cada uma das distâncias, o limiano, que contabiliza 142 medalhas em importantes provas internacionais, impôs-se com firmeza, indo agora encontrar o campeão olímpico dos 1.000 metros, Balint Kopasz, e o ‘vice’ em Tóquio2020, o igualmente húngaro Adam Varga, neste caso na regata decisiva dos 500.



O estreante Iago Bebiano e Kevin Santos impuseram-se na sua prova de K2 200 metros e também vão à final de sexta-feira, enquanto Pedro Casinha, igualmente pela primeira vez a competir como sénior, vai tentar o difícil ‘tri’ de ouro para Portugal em K1 200 metros, depois dos títulos de Kevin Santos e Messias Baptista, respetivamente em 2022 e 2023.



Quem vai ter de passar ainda pela meia-final, na manhã de sexta-feira, para tentar o êxito é o K4 500 de Iago Bebiano, Pedro Casinha, Gustavo Gonçalves e Kevin Santos, que foi somente quinto na sua série.



De igual modo, Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha voltam à pista na sexta-feira para os K2 500, nos quais foram terceiros, quando havia unicamente um lugar para a final.



Na canoagem adaptada, Norberto Mourão, bronze nos Paralímpicos de Tóquio2020, foi segundo e vai disputar a final de domingo.



Para sexta-feira, destaque para as finais de Fernando Pimenta em K1 500 e de Iago Bebiano e Kevin Santos em K2 200.



A seleção portuguesa em Szeged está desfalcada dos campeões do Mundo em K2 500 metros João Ribeiro e Messias Baptista, que seguem um plano de preparação específico para Paris2024, tal como Teresa Portela, que também optou por não competir em K1 500 metros e segue um programa personalizado.



Estes Europeus de canoagem são menos participados do que é normal, juntando cerca de 500 atletas de 36 países.



Os eventos da canoagem sprint nos Jogos Olímpicos vão decorrer entre 06 e 10 de agosto, sendo que Portugal vai estar representado por Fernando Pimenta, em K1 1.000 metros, João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, e por Teresa Portela, em K1 500.



Norberto Mourão, em VL2, e Alex Santos, em KL1, voltam a vestir as cores de Portugal nos Jogos Paralímpicos.



Programa da seleção de Portugal para sexta-feira (horas de Lisboa):



- Semifinal:



07:30 K4 500 Iago Bebiano/Pedro Casinha/Gustavo Gonçalves/Kevin Santos.



10:45 K2 500 Gustavo Gonçalves/Pedro Casinha.



- Final



14:27 K1 500 Fernando Pimenta.



15:51 K2 200 Iago Bebiano/Kevin Santos.