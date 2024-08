Portugal goleou a Costa Rica por 6-1 na preparação para o Mundial de futsal

Lúcio Rocha, no primeiro minuto, Tiago Brito (21), Kutchy (39, Pany Varela (31), Zicky (32) e Fábio Cecílio (34) marcaram para Portugal, com Gilberth Vindas (31) a marcar o golo da Costa Rica, numa primeira parte de algum equilíbrio, mas com um segundo tempo arrasador por parte da equipa nacional.



Segundo triunfo em dois dias dos comandados de Jorge Braz, mas desta vez com maior grau de dificuldade, depois da goleada imposta a Cuba na quinta-feira, por 9-0, que começou a ser construído bem cedo, com Lúcio Rocha a marcar, de cabeça, após uma assistência de classe de Fábio Cecílio, que ‘picou’ a bola sobre o guarda-redes da Costa Rica.



Até ao intervalo, o marcador não sofreu alterações, com Portugal a sentir algumas dificuldades perante uma defesa subida, e muito pressionante, dos costa-riquenhos.



A segunda parte abriu como a primeira, com novo golo de Portugal, marcado por Tiago Brito, após assistência de Bruno Coelho.



A culminar a melhor fase de Portugal no jogo, Kutchy marcou, aos 30 minutos, mas, na resposta, a Costa Rica ainda reduziu para 3-1, com um tento apontado por Gilberth Vindas, a rematar colocado fora do alcance de André Correia.



Responderam de imediato os comandados de Jorge Braz, com três golos em três minutos: Pany Varela (31), Zicky (32) e Fábio Cecílio (34).



Portugal termina o estágio de uma semana em Viseu no domingo, frente à Ucrânia, pelas 18:00, antes do regresso a Rio Maior, onde vai concluir o estágio de preparação para o Mundial2024, a ser disputado no Uzbequistão entre 14 de setembro e 06 de outubro, no qual defenderá o título conquistado em 2021, na Lituânia.



Jogo disputado no Pavilhão Cidade de Viseu.



Portugal – Costa Rica, 6-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Lúcio Rocha, 01 minuto.



2-0, Tiago Brito, 21.



3-0, Kutchy, 30.



3-1, Gilberth Vindas, 30.



4-1, Pany Varela, 31.



5-1, Zicky, 32.



6-1, Fábio Cecílio, 34.



Equipas:



- Portugal: Edu, Fábio Cecílio, André Coelho, Tiago Brito e Lúcio Rocha.



Jogaram ainda: Bernardo Paçó, André Correia, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Erick Mendonça, Bruno Coelho, João Matos, Pany Varela, Pauleta, Zicky e Kutchy.



Treinador: Jorge Braz.



- Costa Rica: Danny Vásquez, Gilberth Vindas, Minor Cabalceta, Pablo Rodriguez e Milinton Tijerino.



Jogaram ainda: Cear Rosales, Jeremy Gomes, Diego Chavarría, Jean Carlo Jimenez, Victor Fonseca, Yosel Oerez, Daniel Gomez e Enmanuel Gamboa.



Treinador: Alex Ramos.



Árbitros: Filipe Carvalho (AF Porto) e Miguel Castilho (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jeremy Gomez (36).



Assistência: 840 espetadores.