Portugal goleou Cuba por 9-0 em jogo de preparação para o Mundial2024

Afonso Jesus, aos quatro minutos, Bruno Coelho (10), Tomás Paçó (17 e 18), Tiago Brito (19), André Coelho (23, 24 e 38) e Pauleta (39), materializaram a goleada de Portugal sobre uma frágil, e inexperiente, seleção de Cuba.



Jogo de sentido único entre o atual segundo classificado na mais recente atualização do ranking da FIFA, atrás do Brasil, frente a uma seleção de Cuba que ocupa a 78.ª posição da mesma tabela.



A resistência cubana quebrou à passagem dos quatro minutos, com Afonso Jesus a finalizar uma assistência de Tiago Brito, na sequência de um livre.



O segundo golo aconteceu aos 10 minutos, com Bruno Coelho a marcar após assistência de Kutchy, que recuperou uma bola junto à área adversária.



Com Bernardo Paçó como espetador atento na baliza lusa, Jorge Braz ia rodando a equipa, mantendo grande pressão sobre a saída de bola dos cubanos, que não conseguiam construir qualquer jogada para finalizar.



Aos 16 minutos, Lúcio Rocha acertou com violência no poste da baliza de Cuba, mas, no lance seguinte, Bernardo Paçó fez o 3-0 e ‘bisou’ no minuto seguinte, após assistência de Zicky. A 40 segundos do intervalo, Tiago Brito fez o 5-0.



No segundo tempo manteve-se a matriz de jogo e entre o baixar de ritmo e alguma ineficácia na finalização, destaca-se o 'hat-trick' de André Coelho, com golos, aos 23 minutos, 24 e 38. Paulete, a 30 segundos do final, fez o 9-0.



Portugal volta a jogar em Viseu na sexta-feira, frente à Costa Rica, e no domingo, com a Ucrânia, ambos pelas 18:00, antes do regresso a Rio Maior para concluir o estágio de preparação para o Mundial2024, que vai ser disputado no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro, e onde defenderá o título conquistado em 2021, na Lituânia.



Jogo disputado no Pavilhão Cidade de Viseu.



Portugal - Cuba, 9-0.



Ao intervalo: 5-0.



Marcadores:



1-0, Afonso Jesus, 04 minutos.



2—0, Bruno Coelho, 10.



3-0, Tomás Paçó, 17.



4-0, Tomás Paçó, 18.



5-0, Tiago Brito, 19.



6-0, André Coelho, 23.



7-0, André Coelho, 24.



8-0, André Coelho, 38.



9-0, Pauleta, 39.



Equipas:



- Portugal: Bernardo Paçó, João Matos, Bruno Coelho, Erick Mendonça e Pany Varela.



Jogaram ainda: Edu Sousa, André Correia, Tomás Paçó, André Coelho, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Lúcio Rocha, Tiago Brito, Pauleta, Zicky e Kutchy.



Treinador: Jorge Braz.



- Cuba: Kevin Rueda, Yoannis Rios, Harold Aguilera, Iduan Martinez e Diogo Chavez.



Jogaram ainda: Hierrezuelo, Cristina Cabrera, Jorge Gonzalez, Christian Morejon, Cristian Valiente, Pablo Tamayo, Dayan Cotilla e Diedo Sanchéz.



Treinador: Osmel Valdivia Pardo.



Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Cristiano Santos (AF Porto).



Assistência: 925 espetadores.