Portugal-Israel em andebol em Santo Tirso terá "incremento policial"

A informação foi prestada hoje à agência Lusa pela Federação de Andebol de Portugal, que adiantou ainda que já na quinta-feira, para o encontro Portugal-Roménia, no mesmo local, foi "testado o dispositivo de segurança" que será usado no domingo no embate com os israelitas.

Na quinta-feira, ocorreram em Amesterdão, nos Países Baixos, confrontos entre supostos manifestantes contra a guerra em Gaza e adeptos do Maccabi, um clube de futebol israelita de Telavive que ali jogou com o Ajax, para a Liga Europa, tendo perdido por 5-0.

Durante os incidentes, pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, tendo cinco adeptos israelitas sido hospitalizados, e já hoje a UEFA condenou firmemente a violência ocorrida, admitindo atuar disciplinarmente quando tiver todas as informações oficiais.

Para o Portugal-Israel de domingo, marcado para as 17:30 no pavilhão desportivo municipal de Santo Tirso, "haverá revistas à porta, gradeamentos nas entradas e muitas zonas do pavilhão vão ser vedadas através de barreiras físicas", adiantou à Lusa a Federação de Andebol de Portugal.

As portas do recinto, que tem 1.200 lugares, serão abertas com "duas horas de antecedência para uma revista mais minuciosa".

O encontro Portugal-Israel conta para a segunda jornada do Grupo 8 de qualificação para o 17.º Campeonato da Europa de andebol masculino, que decorrerá na Dinamarca, Noruega e Suécia, de 15 de janeiro a 01 de fevereiro de 2026.

A seleção portuguesa começou a qualificação com um triunfo por 37-30 frente à Roménia, na quinta-feira, em Santo Tirso.