Portugal volta a perder no Euro feminino de voleibol sub-22

Depois dos desaires frente à República Checa (3-1) e Sérvia (3-0), vice-campeã da Europa, as lusas, comandadas por João Santos, voltaram a perder em Copertino, em Itália, mas conseguiram equilibrar mais os "sets", perdendo os três por diferenças de dois pontos.No outro encontro da terceira e última jornada da Pool II, as sérvias fizeram o pleno (nove pontos) diante das checas (25-17), (25-23 e 25-21).Nas meias-finais, a Sérvia vai defrontar a Turquia, enquanto a Polónia terá pela frente a Itália.O Europeu da categoria decorre até sábado, no Palazzetto Dello Sport - San Giuseppe da Copertino, na província de Lecce.