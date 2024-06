Roland Garros. Alcaraz soube sofrer para conquistar a terra prometida

Num encontro discutido ao longo de quatro horas e 19 minutos, por dois estreantes em finais do segundo ‘major’ da temporada, acabou por levar a melhor o jovem tenista de Múrcia, de 21 anos, com os parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2.



Depois de um início de duelo pautado por muitos altos e baixos, com um set para cada lado, o atual campeão olímpico, quarto colocado no ranking ATP, passou para a frente do marcador (2-1), recuperando de uma desvantagem de 2-5 no terceiro parcial.



Regressado ao court Philippe-Chatrier, após uma rápida visita ao balneário, Zverev baixou o nível de jogo e perdeu surpreendentemente o ascendente sobre o adversário, que, apesar de ter sido massajado várias vezes às pernas, conseguiu impor três quebras de serviço, contra apenas uma, para levar a decisão da final parisiense para a derradeira partida.



Na 'catedral' da terra batida, onde o compatriota Rafael Nadal conquistou 14 dos seus 22 títulos do Grand Slam, Carlos Alcaraz soube sofrer e lidar melhor com a pressão nos momentos decisivos para derrotar, pela quinta vez na carreira, Alexander Zverev, que curiosamente havia iniciado a quinzena francesa a eliminar o recordista de Roland Garros.



Ao receber a tão ambicionada Taça dos Mosqueteiros das mãos do sueco Bjorn Borg, seis vezes campeão em Paris, Alcaraz tornou-se no mais jovem jogador a vencer três ‘majors’ em três superfícies diferentes, após os triunfos no Open dos Estados Unidos, em 2022, e Wimbledon, em 2023, superando Nadal, que havia assinado tal proeza com 22 anos e sete meses.



O recorde de precocidade na 'era Open' pertence, contudo, ao norte-americano Michael Chang, que venceu na capital francesa aos 17 anos, em 1989.